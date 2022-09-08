Казаки из Белореченска отправили еще 5 тонн гуманитарного груза в ДНР и ЛНР
Общество
08.09.2022 12:29
Партию продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости общим весом порядка 5 т отправили из Белореченска жителям ДНР и ЛНР и казакам-добровольцам, участвующим в спецоперации на Украине.
Сбор помощи организовали казаки Великовечненского хуторского казачьего общества совместно с руководством ОМВД России по Белореченскому району и администрацией Великовечненского сельского поселения. В сборе также приняли участие предприниматели и жители села. Жительница Белореченска передала женщинам Донбасса несколько десятков собственноручно связанных платков.
Вместе с гуманитарным грузом третьеклассники школы № 5 передали письма для российских военных. Всего казаки отправили на Донбасс более 342 т гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска.
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