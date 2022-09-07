Тихорецкие казаки отправили на Донбасс две тонны гуманитарного груза
Общество
07.09.2022 20:49
Казаки Тихорецкого районного казачьего общества собрали свыше 2 т гуманитарного груза для казаков добровольческого отряда «Кубань» и жителей Донбасса.
Казаки сами отвезли в ЛНР груз с питьевой водой, сахаром, кофе, чаем, продуктами, консервами, предметами гигиены и лекарствами. Также депутаты райсовета передали канцелярские принадлежности и школьные ранцы для первоклассников Донбасса.
В общей сложности казаки Краснодарского края отправили на Донбасс уже более 337 т гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.
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