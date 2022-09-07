Тихорецкие казаки отправили на Донбасс две тонны гуманитарного груза

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Казаки Тихорецкого районного казачьего общества собрали свыше 2 т гуманитарного груза для казаков добровольческого отряда «Кубань» и жителей Донбасса.

Казаки сами отвезли в ЛНР груз с питьевой водой, сахаром, кофе, чаем, продуктами, консервами, предметами гигиены и лекарствами. Также депутаты райсовета передали канцелярские принадлежности и школьные ранцы для первоклассников Донбасса.

В общей сложности казаки Краснодарского края отправили на Донбасс уже более 337 т гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

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