В Краснодарском крае пройдет автопробег ДОСААФ в поддержку ВС РФ и жителей Донбасса
Общество
07.09.2022 14:50
Автопробег стартует 11 сентября в Москве и прибудет на Кубань 18 сентября. Во время акции к автопробегу присоединятся машины ДОСААФ из разных районов края.
В Краснодарском крае участники автопробега — ветераны и сотрудники ДОСААФ в станице Кущевской возложат цветы к памятнику воинам-казакам 4 Гвардейского Кубанского кавалерийского корпуса. После этого колонна проследует в город воинской славы Анапу.
После этого 19 сентября участники автопробега передадут гуманитарную помощь добровольцам, которые принимают участие в специальной военной операции. Часть груза отправят в ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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