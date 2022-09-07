Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае пройдет автопробег ДОСААФ в поддержку ВС РФ и жителей Донбасса

Общество
07.09.2022 14:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-projdet-avtoprobeg-dosaaf-v-podderzhku-vs-rf-i-zhitelej-donbassa
В Краснодарском крае пройдет автопробег ДОСААФ в поддержку ВС РФ и жителей Донбасса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Автопробег стартует 11 сентября в Москве и прибудет на Кубань 18 сентября. Во время акции к автопробегу присоединятся машины ДОСААФ из разных районов края. 

В Краснодарском крае участники автопробега — ветераны и сотрудники ДОСААФ в станице Кущевской возложат цветы к памятнику воинам-казакам 4 Гвардейского Кубанского кавалерийского корпуса. После этого колонна проследует в город воинской славы Анапу.

После этого 19 сентября участники автопробега передадут гуманитарную помощь добровольцам, которые принимают участие в специальной военной операции. Часть груза отправят в ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре прихожане храма Рождества Христова и казаки отправили гуманитарный груз в Донбасс.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Краснодаре неадекватная женщина устроила стриптиз на улице Промышленной
В Краснодаре неадекватная женщина устроила стриптиз на улице Промышленной
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Платный вход или карта? Неизвестные устройства появились у японского сада в парке «Краснодар»
Платный вход или карта? Неизвестные устройства появились у японского сада в парке «Краснодар»
В Новороссийске водолазы проверят дно на пляже «Кристалл» на наличие фосфора
В Новороссийске водолазы проверят дно на пляже «Кристалл» на наличие фосфора
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. ФСБ задержала более 90 подпольных оружейников в Краснодарском крае и еще 39 регионах РФ
  2. В Крымском районе полиция начала проверку видеозаписи, на которой подросток бьет женщину
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Латвия, Эстония и Литва договорились ограничить въезд жителям России
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях