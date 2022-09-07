В Краснодарском крае пройдет автопробег ДОСААФ в поддержку ВС РФ и жителей Донбасса

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Автопробег стартует 11 сентября в Москве и прибудет на Кубань 18 сентября. Во время акции к автопробегу присоединятся машины ДОСААФ из разных районов края.

В Краснодарском крае участники автопробега — ветераны и сотрудники ДОСААФ в станице Кущевской возложат цветы к памятнику воинам-казакам 4 Гвардейского Кубанского кавалерийского корпуса. После этого колонна проследует в город воинской славы Анапу.

После этого 19 сентября участники автопробега передадут гуманитарную помощь добровольцам, которые принимают участие в специальной военной операции. Часть груза отправят в ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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