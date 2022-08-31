В Краснодаре прихожане храма Рождества Христова и казаки отправили гуманитарный груз в Донбасс
Совместными усилиями на эти цели собрали более 100 тыс. рублей. На них закупили 50 школьных наборов, а также предметы первой необходимости, нательные кресты и церковную литературу.
«Для того, чтобы люди, которые нуждаются на передовой не только в книгах, но и прежде всего в священном писании, Евангелие, молитвословах, могли обратиться к Богу и получить укрепление в это непростое время», — сообщил настоятель храма Рождества Христова в Краснодаре протоиерей Александр Игнатов.
Вещи освятили перед тем, как отправить к месту назначения. Казачество и приход храма поддерживают жителей Донбасса с самого начала спецоперации на Украине. Это не первый собранный здесь гуманитарный груз. Ранее уже отправляли одежду, продукты и даже облегченные носилки для работы военных медиков.
Впереди холода, поэтому в новую партию гуманитарного груза собирают электрообогреватели. Любой желающий может приносить отопительные приборы в храм или передать средства на их приобретение.
Читайте также: Кубанское казачье войско отправило новую партию гуманитарной помощи в Донбасс.
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- Синоптики: в Краснодарском крае к концу недели аномальная жара отступит и придет похолодание
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- На матче ФК «Сочи» пьяный фанат отобрал у ребенка подаренную Нобоа майку
- Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год