В Краснодаре прихожане храма Рождества Христова и казаки отправили гуманитарный груз в Донбасс

Видео канала «Кубань 24»

Совместными усилиями на эти цели собрали более 100 тыс. рублей. На них закупили 50 школьных наборов, а также предметы первой необходимости, нательные кресты и церковную литературу.

«Для того, чтобы люди, которые нуждаются на передовой не только в книгах, но и прежде всего в священном писании, Евангелие, молитвословах, могли обратиться к Богу и получить укрепление в это непростое время», — сообщил настоятель храма Рождества Христова в Краснодаре протоиерей Александр Игнатов.

Вещи освятили перед тем, как отправить к месту назначения. Казачество и приход храма поддерживают жителей Донбасса с самого начала спецоперации на Украине. Это не первый собранный здесь гуманитарный груз. Ранее уже отправляли одежду, продукты и даже облегченные носилки для работы военных медиков.

Впереди холода, поэтому в новую партию гуманитарного груза собирают электрообогреватели. Любой желающий может приносить отопительные приборы в храм или передать средства на их приобретение.

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