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Кубанское казачье войско отправило новую партию гуманитарной помощи на Донбасс

Общество
30.08.2022 17:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskoe-kazache-vojsko-otpravilo-novuyu-partiyu-gumanitarnoj-pomoshhi-na-donbass
Кубанское казачье войско отправило новую партию гуманитарной помощи на Донбасс
Фото t.me/kazakikubani

В новую партию вошли более 60 наборов канцтоваров для школьников и более 200 комплектов канцтоваров для воспитанников детских садов.

Также в состав груза вошли средства гигиены, минеральная вода, печенье и вещи первой необходимости.

«С начала специальной военной операции казаки уже собрали и доставили свыше 330 тонн продуктов, воды, предметов первой необходимости. Эта деятельность продолжается на постоянной основе», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Собранный гуманитарный груз уже отправили на Донбасс. Его доставят местному населению в ближайшее время, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

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