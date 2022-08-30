Кубанское казачье войско отправило новую партию гуманитарной помощи на Донбасс
Общество
30.08.2022 17:29
В новую партию вошли более 60 наборов канцтоваров для школьников и более 200 комплектов канцтоваров для воспитанников детских садов.
Также в состав груза вошли средства гигиены, минеральная вода, печенье и вещи первой необходимости.
«С начала специальной военной операции казаки уже собрали и доставили свыше 330 тонн продуктов, воды, предметов первой необходимости. Эта деятельность продолжается на постоянной основе», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.
Собранный гуманитарный груз уже отправили на Донбасс. Его доставят местному населению в ближайшее время, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.
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