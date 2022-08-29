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Кондратьев: Краснодарский край отправит 7 тыс. учебников школам Харьковской области

Общество
29.08.2022 08:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-krasnodarskij-kraj-otpravit-7-tys-uchebnikov-shkolam-harkovskoj-oblasti
Кондратьев: Краснодарский край отправит 7 тыс. учебников школам Харьковской области
Фото пресс-служба администрации Краснодарского края

Учебники в школы Харьковской области Кубань отправит вечером 29 августа. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в соцсетях.

Глава Кубани рассказал, что школам Харьковской передадут учебники по основным предметам общего образования.

«Наш край передаст семь тысяч учебников школам Харьковской области. Это книги по основным предметам общего образования, в их числе и учебники по истории. Важно, чтобы дети со школьной скамьи изучали традиции и культуру своих предков, знали реальную историю. Чтобы никому и ни под каким предлогом не позволить ее переписать. Новые учебники отправим сегодня вечером, чтобы с 1 сентября по ним уже могли заниматься школьники», — написал Кондратьев в Telegram.

Кубань передаст также учебники по математике, информатике, биологии, физике, астрономии, химии, ОБЖ, географии, ИЗО, музыке, праву и технологии.

Ранее регион взял шефство над Харьковской областью. Край продолжает отправлять туда гуманитарные грузы, а также ДНР и ЛНР. Уже доставили более 900 т вещей, продуктов и стройматериалов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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