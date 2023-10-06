Вертолет Ка-29 ВМФ России уничтожил катер ВСУ в Черном море
Политика
06.10.2023 12:29
Украинские военные снова попытались атаковать территорию РФ утром 6 октября, сообщили в Министерстве обороны России.
В 10:45 экипаж вертолета Ка-29 Черноморского флота ВС РФ во время патрулирования акватории Черного моря в северо-западной части обнаружил безэкипажный катер ВСУ. Цель была успешно уничтожена.
Известно, что украинский катер направлялся в сторону Крыма, сообщает RT.
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