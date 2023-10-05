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Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в акватории Черного моря

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bezekipazhnyj-kater-vsu-unichtozhili-v-akvatorii-chernogo-morya
Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в акватории Черного моря
Фото Анастасии Лотниковой, «Кубань 24»

Об этом 5 октября около 17:00 сообщили в Министерстве обороны России.

Безэкипажный катер ВСУ обнаружили 5 октября в северно-западной части акватории Черного моря. Его уничтожила морская авиация Черноморского флота.

Читайте также: системы ПВО сбили 19 украинских беспилотников над Крымом. В ночь с 20 на 21 сентября российские вооруженные силы пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам в РФ.

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