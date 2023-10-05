Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в акватории Черного моря

Об этом 5 октября около 17:00 сообщили в Министерстве обороны России.

Безэкипажный катер ВСУ обнаружили 5 октября в северно-западной части акватории Черного моря. Его уничтожила морская авиация Черноморского флота.

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