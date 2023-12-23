Вероника Журавлева-Пономаренко: президент РФ давно показал свою эффективность

В Краснодаре 23 декабря начали собирать подписи в поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ.

Народная артистка России, генеральный директор, художественный руководитель краснодарской филармонии Вероника Журавлева-Пономаренко оставила подпись в поддержку Владимира Путина.

«Как действующий президент он давно показал свою эффективность, силу воли и стойкость характера даже в самых сложных ситуациях. Именно такие люди способны развивать общество, ломать неэффективные механизмы и менять ход истории. Я уверена в том, что в нашем регионе будет много желающих поддержать его, и мы соберем намного больше подписей, чем от нас требуется», — отметила Вероника Журавлева-Пономаренко.

Оставить подпись в поддержку президента может любой совершеннолетний житель, прописанный в Краснодарском крае. С собой нужно взять паспорт. Перед сдачей в Центробанк все подписи буду проверены юристами.

Адрес краснодарского отделения ОНФ — улица Октябрьская, 78.

Также собирать подписи будут волонтеры в крупных торговых комплексах Новороссийска, Анапы, Геленджика и Армавира.

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