Стартовал сбор подписей в поддержку Владимира Путина в Краснодарском крае

В Краснодаре 23 декабря началась кампания по сбору подписей в поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.

С 9:00 процесс сбора подписей начался в краснодарском отделении Общероссийского народного фронта, расположенном по адресу: улица Октябрьская, 78.

После открытия точки сбора подписей в ОНФ стартует сбор в других муниципальных образованиях Краснодарского края.

Все желающие выразить свою поддержку Владимиру Путину могут оставить свои подписи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре открыли региональный избирательный штаб поддержки Владимира Путина.