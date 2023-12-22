В Краснодаре открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина

В Кубанской столице начал работу региональный избирательный штаб Владимира Путина.

На его открытии выступили руководитель благотворительного фонда помощи детям «Край добра» Яна Сторожук и народная артистка России, генеральный директор, художественный руководитель краснодарской филармонии Вероника Пономаренко. Также сопредседателем штаба стал директор телерадиокомпании «Новое телевидение Кубани» Александр Руденко.

На открытии штаба присутствовали Виктор Маркелов — Герой России, председатель Краснодарской краевой организации Героев; Георгий Титов — региональный координатор движения «Мы Вместе», Сергей Костылев — руководитель краснодарского регионального отделения Общероссийского народного фронта, Елена Фантокина — руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

Сейчас основной задачей штаба, который будет работать каждый день, станет организация работы по сбору подписей в поддержку Владимира Путина. Поскольку глава государства идет на выборы как самовыдвиженец, по закону ему необходимо собрать по всей России 300 тыс. подписей в его поддержку. Сбор подписей начнут уже завтра в крупных торговых комплексах края.

Точки сбора подписей будут организованы в торговых центрах крупных городов Кубани. Это Краснодар, Армавир, Геленджик, Новороссийск, Анапа. И география населенных пунктов, а также количество точек будет расширена. Любой желающий может прийти и оставить свою подпись, поддерживая Владимира Путина. Все подписи необходимо сдать в ЦИК до 31 января.

Региональный избирательный штаб будет открыт для публичного взаимодействия каждый день с 9 до 22 часов без выходных и праздников.