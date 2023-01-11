«Ъ»: вернувшимся в Россию IT-специалистам готовят бронь от армии

Минцифры вместе с профильными ассоциациями готовит пакет мер по возращению уехавших из РФ IT-специалистов.

В качестве меры поддержки обсуждается гарантированная бронь от призыва в армию и оплата перелета в Россию. Нежелающим возвращаться, даже если они формально остаются налоговыми резидентами, предлагают повысить НДФЛ с 13% до 30%.

По мнению экспертов, последняя мера спровоцирует увольнения из российских IT-компаний и переход специалистов в зарубежные. В Минцифры ее тоже не поддерживают. Окончательного пакета мер пока нет, однако их планируют принять в ближайшее время.

Также в Минцифры пояснили, что «разрабатывают дополнительные меры поддержки развития IT-компаний, работающих на территории России».

«При этом мы не поддерживаем инициативу введения запрета на работу на удаленке из-за границы и введение заградительных налогов — это не поможет ни отрасли, ни самим специалистам», — цитирует сообщение ведомства «Коммерсантъ».

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