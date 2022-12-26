Кубань вошла в топ-20 регионов с высоким показателем роста индустрии разработки ПО

Рейтинг регионов с высоким показателем роста индустрии разработки программного обеспечения подготовило некоммерческое партнерство «РУССОФТ».

Краснодарский край вошел в число лидеров и занял 18 место.

«Регион показывает хорошую динамику на рынке программного обеспечения. В 2022 году компаний в сфере разработки софта и других услуг в сфере IT стало больше. В крае в этот период разработан пакет мер поддержки отрасли. Привлекают разработчиков из других регионов условия для ведения высокотехнологичного бизнеса и жизни IT-специалистов, благоприятный климат Кубани», — сказал глава краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

В основу рейтинга легли данные ЦБ России по объемам экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг по регионам, а также данные опроса участников индустрии. Кроме того, при составлении рейтинга учитывались базы компаний, аккредитованных в Минцифры и портала hh.ru.

«Успех компаний-разработчиков программного обеспечения во многом зависит от бизнес-климата в регионе. Высокое место Краснодарского края в рейтинге свидетельствует о наличии диалога IT-бизнеса и власти», — сказал президент «РУССОФТ» Валентин Макаров.

Также при составлении рейтинга учитывали размер выручки, экспорта, штата предприятий. Такие компании являются одними из самых требовательных к условиям работы. Вместе с тем они и самые мобильные — легко переносят штаб-квартиру в другой регион или страну. Специалисты же перемещаются туда, где для них есть лучшие условия для жизни и работы.

Эксперты отмечают, что регион, соответствующий требованиям софтверных компаний, также будет привлекателен для других видов высокотехнологичного бизнеса. Тем более с учетом того, что любое крупное предприятие создает ПО под свои потребности и имеет свой штат разработчиков, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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