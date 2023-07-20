Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

О возвращении туристического кешбэка задумались в Госдуме

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vernut-turisticheskij-keshbek-predlozhili-v-gosdume
О возвращении туристического кешбэка задумались в Госдуме
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Идею возвращения частичной компенсации расходов на отдых прокомментировала выступила член Комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

Парламентарий прокомментировала идею о реализации программы по улучшению санитарных зон в туристических местах.

«Развивать санитарные зоны, удобства. Обеспечивать возможностью путешествия семьи с детьми, конечно, было бы здорово. Но думаю, что такие программы уже разработаны в вопросах финансирования», — сказала депутат.

По ее словам, в стране уже действуют программы, направленные на развитие внутреннего туризма. К примеру, государство предоставляет субсидии при строительстве туристической инфраструктуры, гостиниц, а также софинансирует такие работы.

При этом Бессараб с сожалением высказалась по поводу отсутствия возможности продления программы туристического кешбэка.

«Думаю, к этой программе государство еще вернется, потому что она, конечно, дает больший поток туристов, в том числе для наших малых городов и мест притяжения, которые хочется посмотреть. Но в российской семье не всегда хватает на этот средств. Это было бы здорово — вернуть подобную программу, когда появится такая возможность», — приводит слова Светланы Бессараб RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», программа туристического и детского кешбэка перестанет действовать в 2023 году.

Статьи
Онколог рассказал о важных признаках рака почки
Онколог рассказал о важных признаках рака почки
Соевый соус: польза и вред
Соевый соус: польза и вред
Забавные факты: что могут женщины и не могут мужчины
Забавные факты: что могут женщины и не могут мужчины
7 популярных видов горчицы: откуда и как выглядит
7 популярных видов горчицы: откуда и как выглядит
Топ-5 самых известных фильмов с Брюсом Ли
Топ-5 самых известных фильмов с Брюсом Ли
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях