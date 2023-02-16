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Программа туристического и детского кешбэка перестанет действовать в 2023 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/programma-turisticheskogo-i-detskogo-keshbeka-perestanet-dejstvovat-v-2023-godu
Программа туристического и детского кешбэка перестанет действовать в 2023 году
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Программы не вернутся в привычном виде, но их могут перезапустить для поддержки участников СВО и малоимущих семей.

Туристический и детский кешбэк изначально планировались как временная антикризисная мера — на период пандемии и начала СВО. Об этом сообщили в Минэкономразвития и Центре стратегических разработок.

Программу закрыли в том числе из-за дефицита федерального бюджета. Кроме того, туротрасль демонстрирует рост, поэтому продлевать программу кешбэка не стали.

Перезапуск туристического кешбэка в социальный позволит снизить инфляционные риски. В предыдущие периоды цены росли из-за того, что программой пользовались даже те, кто мог путешествовать и без нее.

При этом в турбизнесе считают, что продолжать стимулировать поездки в межсезонье необходимо — путешествия за границу и внутри страны до сих пор не восстановились. Представители туризма отмечают, что поездки в межсезонье могут сократиться на 10-15%, особенно это будет ощутимо в Подмосковье и Краснодарском крае.

Сохранить туристический кешбэк, по мнению экспертов, нужно для путешествий в Крым и на Дальний Восток, чтобы сохранить и развивать туротрасль, пишут «Известия».

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