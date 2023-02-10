Сочи и Красная Поляна вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха с семьей в марте

Российский сервис бронирования проанализировали, куда российские семьи поедут отдыхать весной.

Первое место рейтинга занимает Сочи — 22% от всех семейных заявок бронирования. На втором месте Санкт Петербург (12%) и Москва (5%). Также в пятерку направлений-лидеров вошли Казань и Калининград.

Красная Поляна занимает восьмое место, ее опередили Кировск и Пятигорск. Замыкает десятку популярных направлений для семейного отдыхе весной Волгоград и Архыз, сообщает пресс-служба Tvil.ru.

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