Сочи стал лидером среди направлений для одиночных путешествий по России весной

В топ-10 российских направлений вошли горнолыжные курорты Сочи и поселок Красная Поляна.

Российский сервис бронирования отелей и квартир определил направления, куда туристы в одиночестве отправятся путешествовать весной.

Сочи занял первое место рейтинга — средняя стоимость одной ночи там составляет около 1,8 тыс. рублей. Средняя продолжительность поездки на курорт — шесть ночей. В рейтинг также вошла Красная Поляна — она заняла 9 место со средней стоимостью 3,5 тыс. за ночь и средней продолжительностью путешествия в 6 ночей.

В десятку популярных направлений для путешествия весной в одиночку вошли Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Махачкала, Пятигорск, Калининград, Казань и Самара. Самые продолжительные поездки совершают в Кисловодск — 9 ночей, самые короткие в Самару — 2 ночи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса Tvil.ru.

Читайте также: Сочи стал самым популярным направлением для спонтанных путешествий в новогодние праздники.