Сочи стал самым популярным направлением для спонтанных путешествий в новогодние праздники
Общество
11.01.2023 17:26
Специалисты проанализировали статистику продаж туров в российские города с 20 декабря по 5 января и назвали пять наиболее популярных направлений для спонтанных путешествий.
Согласно статистике, чаще всего туристы спонтанно уезжали отдыхать в новогодние праздники в Сочи — 53%, курорты Кавказских минеральных вод — 14% и Санкт-Петербург — 8%.
Также популярностью для спонтанных путешествий в прошедшие праздники пользовались Москва — 4% и Абхазия — 3%. На новогодние каникулы 2023 года туры бронировали на 68% больше, чем за аналогичный период ушедшего года, сообщает ТАСС со ссылкой на национального туроператора «Алеан».
Читайте также: более 190 тыс. туристов отдохнули в Сочи в новогодние праздники. В горном кластере средства размещения приняли за 9 дней около 67 тыс. человек, а горнолыжные курорты посетили 65,5 тыс. однодневных туристов.
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