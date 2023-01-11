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Сочи стал самым популярным направлением для спонтанных путешествий в новогодние праздники

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-stal-samym-populyarnym-napravleniem-dlya-spontannyh-puteshestvij-v-novogodnie-prazdniki
Сочи стал самым популярным направлением для спонтанных путешествий в новогодние праздники
Фото пресс-службы администрации Сочи

Специалисты проанализировали статистику продаж туров в российские города с 20 декабря по 5 января и назвали пять наиболее популярных направлений для спонтанных путешествий.

Согласно статистике, чаще всего туристы спонтанно уезжали отдыхать в новогодние праздники в Сочи — 53%, курорты Кавказских минеральных вод — 14% и Санкт-Петербург — 8%.

Также популярностью для спонтанных путешествий в прошедшие праздники пользовались Москва — 4% и Абхазия — 3%. На новогодние каникулы 2023 года туры бронировали на 68% больше, чем за аналогичный период ушедшего года, сообщает ТАСС со ссылкой на национального туроператора «Алеан».

Читайте также: более 190 тыс. туристов отдохнули в Сочи в новогодние праздники. В горном кластере средства размещения приняли за 9 дней около 67 тыс. человек, а горнолыжные курорты посетили 65,5 тыс. однодневных туристов.

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