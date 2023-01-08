Более 190 тыс. туристов отдохнули в Сочи в новогодние праздники

В горном кластере средства размещения приняли за 9 дней около 67 тыс. человек, а горнолыжные курорты посетили 65,5 тыс. однодневных туристов.

Пик загрузки пришелся со 2 по 5 января — тогда отели были загружены более чем на 80%. В некоторых пятизвездочных отелях загрузка составляла около 90%.

Межведомственный оперативный штаб в круглосуточном режиме обеспечивал безопасность и координировал все службы города. В нем задействовали руководителей края и города, специалистов мэрии, аварийных, коммунальных и ресурсоснабжающих служб, представителей транспорта и силового блока.

Медицинскую помощь гостям оказывали в шести больницах, на горнолыжных курортах дежурили восемь бригад скорой помощи. Всего ежедневно дежурили более 700 медиков. Также в Сочи на время праздников прибыли специалисты из Краснодара.

Более 700 проверок провели мониторинговые группы в средствах размещения, магазинах, кафе и транспорте. Более 600 сотрудников ППС, ГАИ, инспекторов по делам несовершеннолетних и сотрудников оперативных подразделений дежурили в местах проведения массовых мероприятий.

«Город Сочи в очередной раз доказал, что является самым востребованным и безопасным курортом нашей страны. Благодаря слаженной работе всех городских служб и ведомств нам удалось обеспечить общественный порядок и личную безопасность жителей и гостей в новогодние праздники», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

На горнолыжных курортах прошло более 80 культурно-массовых и развлекательных мероприятий. Самые популярные объекты посещения в новогодние праздники — парки «Ривьера» и «Дендрарий», Скайпарк, Вольерный комплекс Кавказского заповедника. Их посетили 90 тыс. человек.

Аэропорт Сочи в праздники обслуживал в среднем более 31 тыс. пассажиров в сутки. На электричках ежедневно добирались в Красную поляну более 3,2 тыс. туристов. Около 1 тыс. пассажиров на курорт доставляли автобусы. Через пост Магри в город въезжали более 11 тыс. автомобилей в день.

Кроме того, на новогодние каникулы туристы Сочи съели 140 тыс. хачапури, 40 тыс. раз заказывали барабулю, а также выпили 450 тыс. порций чая и 480 тыс. кружек глинтвейна, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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