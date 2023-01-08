Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Более 7,2 млн туристов впервые в истории приняли в Сочи в 2022 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-7-2-mln-turistov-vpervye-v-istorii-prinyali-v-sochi-v-2022-godu
Более 7,2 млн туристов впервые в истории приняли в Сочи в 2022 году
Фото пресс-службы администрации Сочи

Турпоток на курорте за год вырос на 4%. Об этом рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Санаторно-курортная отрасль города перечислила в бюджет Сочи более 1,5 млрд рублей. Услуги размещения предоставляли более 2,3 тыс. объектов, в том числе 60 санаториев и 174 крупных гостиничных комплекса — на 3% больше, чем в прошлом году. Субсидии от курортного сбора превысили 760 млн рублей — их направили на благоустройство парков, скверов и набережных.

Кроме того, три береговых полосы курорта стали первыми экопляжами в России — «Маяк», «Дагомыс» и «Остров». Также 23 пляжа работали с синими флагами, высшей оценкой качества и экологичности в России. В Сочи продолжать благоустраивать пляжи — 15 проектов находятся на согласовании, еще 60 — в разработке.

В 2022 году на курорте открылись 10 глэмпингов. Сертификаты, подтверждающие работу по международным экостандартам, — «Зеленые ключи» — получили 11 отелей. Также в год экологии разработали три новых экомаршрута по объектам санкура и турпоказа и модернизировали восемь объектов нацпарка Сочи.

«Новый отсчет запущен: около 200 тыс. человек отдохнули в Сочи в новогодние каникулы. Зимний сезон в целом обещает быть успешным. Сочи обладает надежной качественной туристической инфраструктурой. К началу летнего сезона у нас появятся единые инфоцентры, в которых можно будет узнать все о туристических возможностях Сочи», — написал Алексей Копайгородский в Telegram.

Читайте также: в Год экологии на компенсационное озеленение в Сочи направили свыше 115 млн рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Анапой
Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Анапой
Сотрудника противолавинной службы накрыло лавиной во время осмотра трасс в горах Сочи
Сотрудника противолавинной службы накрыло лавиной во время осмотра трасс в горах Сочи
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
В ночь на 8 января на побережье Сочи прогнозируют заморозки и гололед
В ночь на 8 января на побережье Сочи прогнозируют заморозки и гололед
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Более 2,3 тыс. обращений поступило на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева
  2. В Дагестане из-за хлопка газа в многоэтажке пострадали 5 человек
  3. Более 60 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив
  4. Горнолыжные трассы запустили на нижних склонах в горах Сочи
  5. Более 7,2 млн туристов впервые в истории приняли в Сочи в 2022 году
  6. Более 25 тонн гуманитарной помощи на Донбасс доставило Кубанское казачье войско
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях