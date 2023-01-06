В Год экологии на компенсационное озеленение в Сочи направили свыше 115 млн рублей

Затраты на компенсационное озеленение в Сочи в Год экологии увеличили в 5,5 раза. Они превысили 115 млн рублей. Также втрое увеличили финансирование работ по борьбе с вредителями.

Новым скверам и паркам присвоены статусы особо охраняемых природных территорий местного значения. За прошедший год в Сочи высадили свыше 50 тыс. деревьев и кустарников, а также более 1 млн цветов.

Также в Год экологии на курорте создали центр озеленения. Он займется уходом за особо охраняемыми природными территориями местного значения. Центр по обращению с животными без владельцев станет оператором первого на Кубани муниципального приюта для животных.

Кроме того, реконструировали девять уголков Сергея Венчагова. Благоустроили Эвкалиптовый сквер напротив Зимнего театра. По новым экостандартам обустроили около 30 общественных пространств и создали девять новых экозон.

Также на курорте стартовала реализация 12 первоочередных проектов программы комплексного развития города. В городские сети до 2030 года планируют вложить 137 млрд рублей.

За год в Сочи установили 25 тыс. энергосберегающих светильников. В целях снижения углеродного следа на маршрутах курсирует свыше 100 автобусов, работающих на метане. В тестовом режиме запустили первый в городе электробус. Кроме того, на курорте установили 13 новых зарядных станций для электромобилей.

За Год экологии провели сотни экологических акций, выставок, семинаров и открытых уроков, а также 150 субботников. На территории курорта установили 30 фандоматов. На переработку сдали десятки тонн вторсырья. Кроме того, свыше 30 организаций курорта перешли на стандарты экоофиса, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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