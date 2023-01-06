Шесть дополнительных «Ласточек» свяжут горный кластер с морским курортом Сочи

До 28 февраля три пары поездов будут курсировать из Розы Хутор в Имеретинский курорт и из Сочи в Розу Хутор.

Так поезд № 6056/6055 Имеретинский курорт — Роза Хутор будет отправляться со станции «Имеретинский курорт» в 7:53, из Олимпийской деревни в 7:57 — 7:58 и от станции Эсто-Садок в 8:28 — 8:29. На станции Роза Хутор поезд будет в 8:36. Поезд № 6054/6053 Роза Хутор — Имеретинский курорт от станции Роза Хутор будет отправляться в 8:56. Отправление от станции Эсто-Садок — в 9:04 — 9:05, из Олимпийской деревни — в 9:50 — 9:51. Прибытие на станцию Имеретинский курорт в 9:56.

Поезд № 6060/6059 Роза Хутор — Имеретинский курорт будет отправляться со станции Роза Хутор в 9:43. Со станции Эсто-Садок отправляется в 9:51 — 9:52, от Олимпийской деревни — в 10:27 — 10:28. На Имеретинский курорт «Ласточка» прибывает в 10:33.

Поезд № 6062/6061 Имеретинский курорт — Роза Хутор отправляется со станции Имеретинский курорт в 18:03. Из Олимпийской деревни в 18:07 — 18:08, со станции Эсто-Садок — в 18:39 — 18:40. На станции Роза Хутор поезд будет в 18:47;

«Ласточка» № 6064/6063 Роза Хутор — Имеретинский курорт отправляется со станции Роза Хутор в 19:00. Отправление со станции Эсто-Садок — в 19:08 — 19:09, из Олимпийской деревни — в 19:44 — 19:45. На станцию Имеретинский курорт поезд прибудет в 19:50.

Поезд № 6115 Сочи — Роза Хутор со станции Сочи отправляется в 19:17. Со станции Мацеста — в 19:27 —19:28, из Хосты — в 19:37 — 19:38, из Адлера — в 19:50 — 19.52. Со станции Эсто-Садок — в 20:27 — 20:28. Прибытие на станцию Роза Хутор — в 20:35.

Билеты можно купить в пригородных кассах на вокзалах, непосредственно в поезде или в мобильном приложении «РЖД пассажирам». С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород».

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