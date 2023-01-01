В России с 1 января цены на ж/д билеты выросли на 8,1%

Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах с 1 января проиндексированы на 8,1%.

Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на сайте правовой информации. Отмечается, что деньги от индексации цен на ж/д билеты направят на обновление пассажирской инфраструктуры.

Федеральная пассажирская компания и «Гранд сервис экспресс» также на 8,1% повысили стоимость проезда в купейных вагонах, СВ и люксе. При этом перевозчики отмечают, что увеличение тарифа произошло ниже прогнозируемого роста потребительских цен, сообщает ТАСС.

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