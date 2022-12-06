Вернуть Арбат: мэр Краснодара предложил реконструировать улицу Чапаева

Варианты реорганизации участка улицы Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской обсудили на совещании в мэрии Краснодара.

Мэр Евгений Наумов предложил вернуть улице Чапаева статус краснодарского Арбата и сделать ее пешеходной по выходным.

«Я считаю, что улица Чапаева должна, как и прежде, стать Арбатом, который любили все краснодарцы. Мы спокойно можем в выходные дни ее перекрывать. Ведь от перекрытия одной улицы не парализуем движение в центре города. Здесь смогут спокойно находиться и бизнес, и молодежь. Давайте еще раз это обсудим. Давайте посмотрим, как и какими силами мы это реализуем», — сказал Наумов.

В мае прошлого года дорожное движение на улице Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской сделали односторонним. Кроме того, там обустроили велодорожки с бордюрами. Но на этом участке фиксируется большое количество нарушений правил стоянки. В частности, водители паркуются на велодорожках. Кроме того, после ливней велодорожки часто затапливает.

В ходе совещания предложили три варианта реорганизации пешеходного и автодвижения.

Первый предусматривает устройство заездных карманов по четной стороне улицы Чапаева, а также поднятие уровня велодорожки по нечетной стороне в уровень с существующим тротуаром.

Второй предлагает обустроить заездные карманы по нечетной стороне, убрать велодорожку и расширить тротуар.

Третий вариант подразумевает капитальный ремонт участка улицы Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской. В этом случае парковка не предусмотрена. Проектная документация уже передана для прохождения государственной экспертизы.

Реконструкция улицы Чапаева включает в себя капремонт дороги с устройством одной полосы движения шириной 3 м и гранитной брусчаткой. Также предполагается устройство велодорожки шириной 1,5 м, благоустройство пешеходной и сервисных зон общей шириной 5 м. Кроме того, планируется обустройство сетей наружного освещения, переустройство инженерных сетей и озеленение. Срок реализации проекта — шесть месяцев.

«Исходя из того, что решение нужно принять оперативно, предлагаю рассмотреть второй вариант, где мы делаем парковку и расширяем существующую пешеходную зону по другой стороне. К реализации этого варианта возможно приступить уже в первом квартале 2023 года», — сказал вице-мэр Владимир Архипов.

Наумов в ближайшее время с привлечением всех необходимых служб посетит улицу Чапаева и примет решение, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре начали строить школу на 825 мест на проспекте Константина Образцова.