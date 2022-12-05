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В Краснодаре начали строить школу на 825 мест на проспекте Константина Образцова

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-stroit-shkolu-na-825-mest-na-prospekte-konstantina-obraztsova
В Краснодаре начали строить школу на 825 мест на проспекте Константина Образцова
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Школу в Фестивальном микрорайоне строят по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках госпрограммы «Развитие образования» за счет средств из бюджетов трех уровней — федерального, краевого и местного.

Сейчас идут подготовительные работы на участке площадью 27,5 тыс. кв. м. Школа будет состоять из 3 этажей и 33 кабинетов для учащихся с 1 по 11 классы. Участок для школы сформировали, объединив несколько участков, которые частично принадлежали компании-застройщику микрорайона, частично являлись придомовыми территориями.

«Объект сложный, так как находится уже в существующей застройке, где уже проложены инженерные сети, сформирована улично-дорожная сеть. Поэтому нужно максимально внимательно подойти к культуре производства работ, организации движения большегрузного технологического транспорта. Жителей ближайших домов нужно заранее предупреждать о непрерывных циклах работ, которые необходимо будет провести», — отметил глава города Евгений Наумов.

Школу планируют достроить в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре возле строящейся школы на улице Байбакова обустроят парковку.

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