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В Краснодаре возле строящейся школы на улице Байбакова обустроят парковку

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vozle-stroyashhejsya-shkoly-na-ulitse-bajbakova-obustroyat-parkovku
В Краснодаре возле строящейся школы на улице Байбакова обустроят парковку
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Строительство школы на 1,5 тыс. мест по нацпроекту «Образование» завершится в августе 2023 года. После этого ее начнут комплектовать оборудованием и оформлять лицензию.

Глава города Евгений Наумов поручил до августа решить вопрос с парковкой, чтобы родители могли высаживать детей возле школы. Сейчас на объекте ведут монолитные, кровельные и отделочные работы, укладывают инженерные сети, заполняют оконные проемы.

Самые сложные по конструкции части — актовый зал и пищеблок. Это отстающая часть стройки, которую планируют наверстать в январе 2023 года, доложил подрядчик.

«Ничего не должно помешать вам сдать объект вовремя. До августа распределите работу на этапы так, чтобы успеть к назначенному сроку», — сказал Евгений Наумов.

По словам и. о. директора департамента строительства Александра Мадовского, на объекте работают 150 человек. Зимой будут готовы уже три блока — более 60% от всей площади, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре одновременно строят 18 школ. Общая вместимость — более 23 тыс. мест. Из них примерно четверть должна быть занята детьми уже в 2023 году.

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