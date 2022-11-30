В Краснодаре возле строящейся школы на улице Байбакова обустроят парковку
Строительство школы на 1,5 тыс. мест по нацпроекту «Образование» завершится в августе 2023 года. После этого ее начнут комплектовать оборудованием и оформлять лицензию.
Глава города Евгений Наумов поручил до августа решить вопрос с парковкой, чтобы родители могли высаживать детей возле школы. Сейчас на объекте ведут монолитные, кровельные и отделочные работы, укладывают инженерные сети, заполняют оконные проемы.
Самые сложные по конструкции части — актовый зал и пищеблок. Это отстающая часть стройки, которую планируют наверстать в январе 2023 года, доложил подрядчик.
«Ничего не должно помешать вам сдать объект вовремя. До августа распределите работу на этапы так, чтобы успеть к назначенному сроку», — сказал Евгений Наумов.
По словам и. о. директора департамента строительства Александра Мадовского, на объекте работают 150 человек. Зимой будут готовы уже три блока — более 60% от всей площади, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре одновременно строят 18 школ. Общая вместимость — более 23 тыс. мест. Из них примерно четверть должна быть занята детьми уже в 2023 году.
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