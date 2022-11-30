В Краснодаре одновременно строят 18 школ

Общая вместимость этих учебных заведений — более 23 тыс. мест. Из них примерно четверть должна быть занята детьми уже в 2023 году.

Темпы строительства социальных объектов на контроле главы города Евгения Наумова. К примеру, это новые школы в поселках Плодородном, Знаменском и Новознаменском, в районе Западного обхода и на улице Колхозной.

Читайте также: в Краснодаре подрядчики срывают сроки строительства двух садиков и школы.