В Краснодаре одновременно строят 18 школ
Общая вместимость этих учебных заведений — более 23 тыс. мест. Из них примерно четверть должна быть занята детьми уже в 2023 году.
Темпы строительства социальных объектов на контроле главы города Евгения Наумова. К примеру, это новые школы в поселках Плодородном, Знаменском и Новознаменском, в районе Западного обхода и на улице Колхозной.
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