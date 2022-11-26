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В Краснодаре подрядчики срывают сроки строительства двух садиков и школы

Общество
26.11.2022 16:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-podryadchiki-sryvayut-sroki-stroitelstva-dvuh-sadikov-i-shkoly
В Краснодаре подрядчики срывают сроки строительства двух садиков и школы
Фото t.me/emnaumov

Ход строительства социальных объектов в Знаменском и Новознаменском утром 26 ноября проверил мэр Краснодара Евгений Наумов.

В Знаменском строят школу на 1 тыс. 100 мест и детский сад на 120 мест. В Новознаменском — школу на 300 мест и садик на 230 мест.

Так, работы по двум садикам и школе на 300 мест затянулись, и их сдача к назначенным срокам теперь маловероятна. Например, сроки по садику на 120 мест в Знаменском могут сдвинуться на 60 дней, на двух других объектах — подобная ситуация. Нет отставания только в строительстве большой школы на 1 тыс. 100 мест.

«Поставил задачу — до конца года достигнуть реального сдвига в процессе. Отговорки и слишком амбициозные заявления слышать не намерен. На 15 декабря запланировали очередной выезд сюда. Хочу лично проконтролировать и удостовериться, что задачу услышали и ситуацию исправили», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Читайте также: мэр Краснодара раскритиковал темпы строительства проблемного ЖК «Усадьба».

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