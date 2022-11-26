В Краснодаре подрядчики срывают сроки строительства двух садиков и школы

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Ход строительства социальных объектов в Знаменском и Новознаменском утром 26 ноября проверил мэр Краснодара Евгений Наумов.

В Знаменском строят школу на 1 тыс. 100 мест и детский сад на 120 мест. В Новознаменском — школу на 300 мест и садик на 230 мест.

Так, работы по двум садикам и школе на 300 мест затянулись, и их сдача к назначенным срокам теперь маловероятна. Например, сроки по садику на 120 мест в Знаменском могут сдвинуться на 60 дней, на двух других объектах — подобная ситуация. Нет отставания только в строительстве большой школы на 1 тыс. 100 мест.

«Поставил задачу — до конца года достигнуть реального сдвига в процессе. Отговорки и слишком амбициозные заявления слышать не намерен. На 15 декабря запланировали очередной выезд сюда. Хочу лично проконтролировать и удостовериться, что задачу услышали и ситуацию исправили», — написал Евгений Наумов в Telegram.

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