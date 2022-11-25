Мэр Краснодара раскритиковал темпы строительства проблемного ЖК «Усадьба»

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре состоялось заседание городской межведомственной комиссии по завершению строительства проблемных объектов и восстановлению прав обманутых дольщиков, которое провел глава города Евгений Наумов.

На заседании обсудили ход достройки 10 проблемных объектов столицы Кубани. Это ЖК «Свобода», ЖК «Мультиплекс кино», ЖК «Краснодар Сити», ЖК «Седьмое небо» и ряд других. Обсудили также строительство проблемного ЖК «Усадьба» в 1-м Лиговском проезде. Сейчас достраивают трехэтажные литеры № 1, 2, 3 и 4. Ключи от своих квартир ждут 144 семьи. Возводить дома начинала компания ООО «КубаньКапиталСтрой». Объект планировали ввести в эксплуатацию до конца года, однако недобросовестный застройщик серьезно отстает от сроков. Во время рабочего объезда мэр Краснодара строителей на площадке не застал.

«Люди платят ипотеку, кредиты взяли. Я не вижу ни одного строителя. Вы понимаете, до чего вы своим бездействием довели? Надоело за вами гоняться и уговаривать. Если так будет продолжаться, последуют совсем другие меры воздействия и ответственность», — сказал Евгений Наумов.

Подрядчик объяснил отставание от сроков увеличением сметы и подорожанием стройматериалов. По его словам, сейчас работы возобновлены, идет монтаж кровли. Готовность объекта — около 85%. Сети к границам участка подведены. Заключен договор на строительство внутриплощадочных сетей газоснабжения. С дольщиками заключают дополнительные соглашения на продление сроков строительства. Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца первого полугодия 2023 года.

В столице Кубани в начале года было 130 долгостроев. Сейчас их количество сократилось до 65. Достроили и ввели в эксплуатацию 15. Еще по 19 долгостроям выплатили компенсации. До конца года планируют исключить из списка проблемных еще восемь долгостроев, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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