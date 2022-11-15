Кондратьев: с помощью Фонда развития территорий на Кубани восстановят права дольщиков 48 долгостроев

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с главным управляющим директором федерального Фонда Константином Тимофеевым и обсудил с ним вопросы восстановления прав дольщиков.

По словам Кондратьева, с начала года в Краснодарском крае при участии Фонда развития территорий завершили пять долгостроев. Это ЖК «Иван да Марья» и «Парусная регата» в Краснодаре.

«В этом году компенсации из федерального Фонда получили около 1,5 тыс. дольщиков. Всего за 3 года нашего сотрудничества компенсации получили почти 3 тыс. дольщиков на сумму 10,5 млрд рублей», — добавил губернатор.

Вениамин Кондратьев также сообщил о том, что до конца 2023 года с помощью Фонда восстановят права около 5 тыс. дольщиков 48 самых сложных долгостроев. По словам губернатора, в следующем году в бюджет региона поступят деньги от продажи свободного имущества в ЖК «Иван да Марья», «Парусная регата», «Жемчужина», а также переданных Фонду земельных участков.

«Эти средства помогут в достройке оставшихся проблемных домов. И в этом вопросе мы хотим заручиться вашей поддержкой», — сказал губернатор, обращаясь к главе Фонда.

Константин Тимофеев инициативу по продаже свободного имущества в достроенных домах поддержал и отметил активную работу властей Краснодарского края над проблемой обманутых дольщиков.

«Сегодня особенно остро стоит вопрос удорожания строительства. Доходы от реализуемого нами имущества могут послужить источником дополнительных средств, компенсирующих это удорожание. Мы составим график продажи свободных площадей и согласуем его с вами», — добавил он.

Вениамин Кондратьев предложил принять решение по старейшему долгострою Краснодара — ЖК «Кларисса». Сейчас этот объект готов для рассмотрения на заседании наблюдательного совета Фонда, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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