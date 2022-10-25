В Краснодаре дольщики ЖК «Парусная регата» начали получать ключи от квартир

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Первые жильцы проблемного ЖК «Парусная регата» получили ключи от жилья 25 октября.

Два литера долгостроя ввели в эксплуатацию в сентябре 2022 года, 11 октября с дольщиками встретился губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что выдача ключей собственникам квартир в двух литерах ЖК «Парусная регата» и двух литерах ЖК «Иван-да-Марья» начнется в октябре.

ЖК «Парусная регата» достроили при поддержке федерального Фонда развития территорий совместно со средствами краевого бюджета. Это три 24-этажных дома, в их располагается 801 квартира. Два литера уже ввели в эксплуатацию. Готовность еще одного — 84%. Достроить его рассчитывают в январе следующего года, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

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