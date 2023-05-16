Верховный суд России обязал убийц платить за поминки своих жертв

Информация об этом появилась в определении Верховного суда РФ по уголовным делам после рассмотрения кассационной жалобы матери молодого человека, погибшего во время драки.

Согласно материалам суда, потерпевшая сторона может требовать с осужденного за убийство полную компенсацию расходов на проведение не только похорон, но и поминок на 9-й и 40-й день со дня смерти его жертвы.

Коллегия судей отметила, что в российском законодательстве есть понятие «достойные похороны». При этом в законе «О погребении и похоронном деле» есть раздел, в котором говорится, что в церемонию похорон входят обряды по поминовению умершего, сообщает РИА «Новости».

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