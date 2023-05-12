Троим подозреваемым в убийстве аниматоров на Кубани предъявили обвинение

Первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР продолжает расследовать убийство 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. Подозреваемых задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими и криминалистами СКР.

По данным следствия, вечером 28 апреля мужчины в возрасте 30, 31 и 45 лет были на участке дороги между станицами Каневская и Березанская. Там же вынужденно из-за пробитого колеса остановились Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко. Злоумышленники решили их убить и распределили роли. Они напали на пострадавших, связали их, похитили банковские карты и получили доступ к проведению банковских операций.

Через несколько часов 31-летний злоумышленник привез Кирилла Чубко на участок около дороги хутор Память Ленина — станица Ирклиевская. Там согласно отведенной ему роли он несколько раз ударил аниматора ножом в шею и по телу. Пострадавший скончался на месте. После этого обвиняемые спрятали его тело в лесополосе, а его автомобиль сожгли в лесополосе в Брюховецком районе.

Утром 29 апреля 45-летний злоумышленник, выполняя отведенную ему роль, отвез Татьяну Мостыко на участок местности между хутором Коржи и станицей Крыловской Ленинградского района. Там он несколько раз ударил девушку ножом в шею. Тело злоумышленники также закопал в лесополосе.

В банкоматах станиц Ирклиевской и Каневской злоумышленники сняли с карт более 187 тыс. рублей. Подозреваемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Троим подозреваемым предъявили обвинение в убийстве двух лиц, совершенном из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемые находятся под стражей. Расследование продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», петицию за пожизненный срок для убийц аниматоров на Кубани подписали уже более 15 тыс. человек.