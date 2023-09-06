Верховный суд РФ разрешил сидеть пьяным за рулем в припаркованном автомобиле

Штрафовать пьяных граждан за рулем стоящего автомобиля запрещено, говорится в постановлении судебной коллегии по делам об административных правонарушениях.

Поводом для разъяснений стала жалоба водителя — вечером он сидел пьяным за рулем припаркованной машины в городе Чехове. Автомобиль стоял на обочине, двигатель был заглушен, но к мужчине подошел инспектор ГИБДД, который составил протокол.

В суде водителя признали виновным в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения, оштрафовали на 30 тыс. рублей и почти на 2 года лишили прав. Чтобы доказать свою невиновность, мужчина обратился в Верховный суд. Там признали, что водителем признается лицо, которое управляет автомобилем.

«Управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве», — сообщается в документе.

Свидетели и понятые, как и сам обвиняемый, заявляли о том, что машина не двигалась, а инспектор этого факта не отрицал. В результате суд отменил все решения и прекратил дело из-за недоказанности обстоятельств, пишет «Парламентская газета».

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