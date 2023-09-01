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В МВД опровергли информацию о запрете крепления гаджетов на лобовом стекле автомобиля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mvd-oprovergli-informatsiyu-o-zaprete-krepleniya-gadzhetov-na-lobovom-stekle-avtomobilya
В МВД опровергли информацию о запрете крепления гаджетов на лобовом стекле автомобиля
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С 1 сентября в России вступило в силу постановление правительства о новых правилах эксплуатации автомобилей.

В одном из пунктов говорится об изменении правил установки предметов на лобовом стекле. Так, автомобиль запрещено эксплуатировать при установке дополнительных предметов, ограничивающих обзор водителю.

Под запрет не попадают детали стеклоочистителей, зеркала заднего вида и нагревательные элементы устройств осушения и размораживания ветрового стекла. При этом популярные у водителей гаджеты: крепления для телефона и видеорегистраторы в перечень разрешенных предметов не вошли.

В МВД отметили, что новое постановление не запрещает устанавливать регистраторы и крепления для смартфонов на лобовом стекле автомобиля.

«Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, нет», — говорится в сообщении МВД России.

В полиции добавили, что ограничения на установку предметов на лобовое стекло, закрывающих водителю обзор, действовали и ранее, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», юристы рассказали, что несмотря на вступление в силу нового постановления, установку телефонов, навигаторов, видеорегистраторов и антирадаров в России никто пока не запрещал. Просто водителям нужно знать, как правильно устанавливать эти устройства.

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