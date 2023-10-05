Верховный суд РФ: отказ разблокировать телефон — не доказательство вины

Отказ подозреваемого разблокировать телефон для предоставления следствию данных из него не может быть подтверждением или косвенным доказательством вины.

Любой гражданин в соответствии с Конституцией может защищать свои права и свободы любыми законными способами, говорится в определении Верховного суда.

Поводом для разъяснений стало дело мужчины, у которого при задержании нашли свертки с незаконными веществами. Доводы защиты об отсутствии у подозреваемого планов на сбыт наркотиков суды первой и апелляционной инстанций опровергли тем, что мужчина отказался предоставить пароли от изъятых телефонов.

В результате мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

«Отказ обвиняемого от показаний не может быть истолкован против него либо являться даже косвенным подтверждением виновности. Согласно презумпции невиновности, обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения», — говорится в заключении Верховного суда РФ.

Приговор подсудимого пересмотрят в связи с этими и другими обстоятельствами.

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