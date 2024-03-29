Верховный Суд РФ одобрил снос самовольной постройки в Сочи

Предмет разбирательства — 8-этажное нежилое здание на улице Гагарина.

Судебные разбирательства по требованиям мэрии Сочи к ООО «Сити Парк» и другим участникам о сносе объекта продолжаются с 2021 года.

«Правовым департаментом администрации Сочи ведется борьба с самовольным строительством на территории курорта. Основанием для обращения в суд послужили действия ответчиков по реконструкции нежилого здания и использования его в качестве апартаментов вопреки разрешительной документации, в которой целевое использование указано как «Многоэтажный паркинг», — рассказал директор правового департамента администрации Сочи Андрей Харчев.

Верховный Суд РФ 19 марта отменил определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 21 февраля 2023 года об отказе администрации в сносе спорного объекта и направил дело в суд на новое рассмотрение, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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