Большая часть исторического здания краснодарского цирка будет снесена

О том, что обветшавшие железобетонные конструкции здания Краснодарского госцирка проще снести и построить заново, чем отреставрировать, в интервью «КП» — Кубань» сообщил руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков.

Реставрация купольных конструкций, цокольной части и хозяйственных построек должна была стартовать в январе прошлого года, но подрядившаяся на это строительная организация сорвала все сроки, и работы пришлось приостановить. Причем насколько затянется эта пауза пока неизвестно. Но подвижки в деле обновления одного из самых выразительных зданий советского прошлого Краснодара есть.

По словам Ильи Позднякова между «Главным управлением строительства Краснодарского края» и компанией «Архитектурное наследие» заключен контракт на выполнение проектной документации по объекту «Реконструкция здания «Краснодарский государственный цирк». Проектом будет предусмотрен снос основной части здания цирка.

Краснодарцев утешили — после аккуратного сноса аварийного здания, когда-то спроектированного институтом ЦПНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений, на его месте возведут точно такое же.

«Стоит отметить, что реконструируемое здание цирка по своему силуэту и внешнему виду будет соответствовать архитектурному облику существующего здания, с использованием современных технических решений, материалов и благоустройством прилегающей территории», — подчеркнул глава департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края.

Восстановят и прекрасное мозаичное панно цирка — одно из старейших в столице Кубани. Мозаичная стена создана из смальты и эрклеза — отходов при производстве стекла, которые являются отличным материалом для монументальных художественных произведений.

А вот точные сроки начала проведения работ пока неизвестны.