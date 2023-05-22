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Верховный суд проверит законность отмены строительства морского терминала в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/verhovnyj-sud-proverit-zakonnost-otmeny-stroitelstva-morskogo-terminala-v-novorossijske
Верховный суд проверит законность отмены строительства морского терминала в Новороссийске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ранее компания «Порт Виктория» планировала построить морской терминал по перегрузке генеральных и навалочных грузов на участке площадью 0,87 га в районе Волочаевского пляжа — между военной базой и ООО «БТОФ-Терминал».

Однако региональное управление Росимущества в прошлом году обратилось в суд с требованием признать отсутствующим право у ООО «Порт Виктория» на этот земельный участок. По версии представителей управления, земля на берегу моря в Новороссийске незаконно выбыла из госсобственности РФ из-за превышения полномочий местных властей. В ноябре прошлого года компания «Порт Виктория» утратила право собственности на этот участок по решению Арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

Представители «Порт Виктории» подали кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Ее рассмотрят 27 июня, сообщает «Коммерсант Кубань-Черноморье».

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