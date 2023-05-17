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Для строительства курорта «Лагонаки» в муниципальную собственность перевели 53 га земли

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-stroitelstva-kurorta-lagonaki-v-munitsipalnuyu-sobstvennost-pereveli-53-ga-zemli
Для строительства курорта «Лагонаки» в муниципальную собственность перевели 53 га земли
Фото westerncaucasus.ru

Четыре земельных участка Лагонакского нагорья в Майкопском районе Адыгеи перевели в муниципальную собственность Даховского сельского поселения.

Это необходимо для начала строительства всесезонного горного экокурорта «Лагонаки». Там появятся горнолыжные трассы, гостиницы и сноу-парк. Эти объекты планируют возвести до 2025 года. Общий объем инвестиций в проект составит 35 млрд рублей.

Планируется, что посещаемость нового горного курорта в Адыгее составит не менее 500 тыс. человек в год. При этом проект исключает нанесение ущерба для окружающей среды, сообщает пресс-служба Росимущества.

Читайте также: в Адыгее на первый этап строительства курорта «Лагонаки» выделят 19 млрд рублей. Об этом на встрече с турецкой делегацией рассказал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

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