Для строительства курорта «Лагонаки» в муниципальную собственность перевели 53 га земли

Четыре земельных участка Лагонакского нагорья в Майкопском районе Адыгеи перевели в муниципальную собственность Даховского сельского поселения.

Это необходимо для начала строительства всесезонного горного экокурорта «Лагонаки». Там появятся горнолыжные трассы, гостиницы и сноу-парк. Эти объекты планируют возвести до 2025 года. Общий объем инвестиций в проект составит 35 млрд рублей.

Планируется, что посещаемость нового горного курорта в Адыгее составит не менее 500 тыс. человек в год. При этом проект исключает нанесение ущерба для окружающей среды, сообщает пресс-служба Росимущества.

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