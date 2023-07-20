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Верховный суд отказал мэрии Краснодара в выдаче разрешения на строительство высотки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/verhovnyj-sud-otkazal-merii-krasnodara-v-vydache-razresheniya-na-stroitelstvo-vysotki
Верховный суд отказал мэрии Краснодара в выдаче разрешения на строительство высотки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Власти краевой столицы проиграли спор о выдаче застройщику «СанХауз» разрешения на строительство 25-этажного дома.

Застройщик обратился за помощью в департамент с жалобой на незаконный отказ в выдаче разрешения на строительство. Компания планировала построить высотку на улице Старокубанской, 122.

Суд установил, что земельный участок компании-застройщика лежит в границах нескольких кварталов между улицами Уральской, Старокубанской, Чайкиной и Сормовской. Между тем Генплан Краснодара предусмотрел в этих границах строительство восьми спортивных сооружений и шести дошкольных образовательных организаций на других участках.

Так как многоэтажка находится в 220 м от фитнес-клуба с бассейном, суд установил, что нормируемая площадь физкультурных площадок может быть сокращена на 50%.

Постановлено, что проектная документация предполагаемой к строительству высотки на момент ее разработки соответствует градостроительным нормам, а также правилам и техническим регламентам, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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