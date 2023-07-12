Жалобу экс-руководителей «Краснодар Сити» на взыскание огромных премий отклонил Верховный суд

Жалобу подали бывшие руководители ООО «Краснодар Сити» Андрей Сигидин и Константин Рудаков.

Истцом по делу выступил основной учредитель застройщика, Константин Пуликовский. Он выяснил, что в 2018 году замруководителя компании Константин Рудаков подписал приказ о выплате Андрею Сигидину годовой премии в размере более 5,3 млн рублей. Перечислили гендиректору только часть — 400 тыс. рублей.

Учредитель счел выплату премии необоснованной и потребовал признать ее незаконной. В Арбитражном суде Краснодарского края оснований для удовлетворения иска не нашли: компания заключила допсоглашение с гендиректором, согласно которому ему должны выплачивать премию в размере 1% поступлений от проданной недвижимости.

Апелляция отменила решение суда и взыскала с экс-руководителей 400 тыс. рублей в пользу ООО «Краснодар Сити».

Вышестоящие суды с такой позицией согласились — обоснованность допсоглашения доказать не удалось, поскольку в суде даже не был представлен его оригинал.

Позже Сигидин подписал приказ о начислении премии за 2018 год на такую же сумму, только уже в пользу зама. Это свидетельствует о сговоре бывших руководителей, сообщает «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2020 году депутата ЗСК заподозрили в мошенничестве при строительстве ЖК «Краснодар». Факты хищения денег дольщиков выявили во время проверки соблюдения законодательства в сфере долевого строительства.