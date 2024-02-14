Верхние этажи в пострадавшем при пожаре доме в Анапе начнут разбирать 15 февраля

Встречу с жителями дома провели в пункте временного размещения глава города Василий Швец и заместитель прокурора края Павел Гвоздев.

Они ответили на вопросы людей, которых разместили в отеле «Паллада». Мэр рассказал, что сейчас в активной стадии находятся следственные мероприятия, с 15 февраля специалисты начнут разбирать верхние этажи.

«Сейчас в здании проводятся все необходимые оперативные мероприятия и только после обследования специалистов мы будем понимать сроки, когда жители до 9 этажа смогут вернуться в свои квартиры», — отметил Швец.

Зампрокурора подчеркнул, что лично оценил положение дел, а люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации, получают помощь первой необходимости и находятся в комфортных условиях.

Межведомственная комиссия определит степень компенсации за ущерб, а вечером 14 февраля глава города проведет расширенную встречу со всеми жителями дома на улице Объездной.

Единственный пострадавший при пожаре сейчас находится в больнице — мужчина чувствует себя хорошо, его состояние стабильно. Выписать пострадавшего могут уже к началу следующей недели, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выплаты получат жильцы дома, пострадавшего от пожара в Анапе.