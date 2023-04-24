Вениамину Кондратьеву представили проекты зеленых зон, реализованные благодаря сельским активистам

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев со спикером ЗСК Юрием Бурлачко ознакомился с выставкой инициативного бюджетирования в честь Дня местного самоуправления. Торжественное мероприятие прошло в краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко.

«Мы активно приводим в порядок парки, скверы, детские и спортивные площадки, делаем их современными и комфортными. В благоустройстве в рамках программы инициативного бюджетирования участвуют местные жители, молодежь и школьники. Ребята высаживают деревья — дети вырастут, а вместе с ними вырастет парк, куда они потом приведут уже своих внуков. Кубанцы инициируют проекты, учитывая интересы односельчан. Важна вовлеченность каждого в развитие своего района, станицы и в целом всего нашего края, страны», — отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Проекты представили сельские поселения Гулькевичского, Каневского, Кущевского и Мостовского районов. Проект благоустройства парковой зоны в Унароковском сельском поселении создали на основе рисунков школьников. В Краснополянском сельском поселении благоустроили детскую площадку и восстановили воинское захоронение. Современную детскую и спортивную площадки возвели в Привольненском сельском поселении, а в селе Новомихайловском воссоздали парк казачьей культуры с современной зоной отдыха и сценой.

На пять представленных на выставке проектов затратили 39 млн рублей. Всего в 2022 году в рамках программы «Инициативного бюджетирования» в муниципалитеты края направили 300 млн рублей. На эти средства в городах и районах реализовали 86 проектов по обновлению общественных территорий, которые одобрили сами жители, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сейчас жители Краснодарского края в ходе голосования могут выбрать зеленые зоны для благоустройства. Всероссийское голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru. Территорию, которая наберет большего всего голосов, благоустроят в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

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