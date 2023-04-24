Кондратьев: в презентации Кубани на выставке «Иннопром» сделали упор на высокотехнологичные производства

Об участии делегации региона в международной выставке «Иннопром: Центральная Азия» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам 24 апреля.

По его словам, регион является постоянным участником выставки в Узбекистане.

«Ежегодно наши производители заключают здесь контракты на десятки миллионов рублей о поставках продукции собственного производства. В этом году в презентации региона на выставке сделали упор на высокотехнологичные производства: представим продукцию нашей металлургической отрасли, машиностроения, химической промышленности, производств стройматериалов, металлоконструкций, стеклопакетов», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что участниками выставки в Ташкенте станут 13 краевых производителей. Среди них — Тихорецкий машиностроительный завод имени Воровского, «ЮгЭнергоПром», Абинский Электрометаллургический завод, а также Кропоткинский завод МИССП, «ПищТех» и «АСК-ЮГ».

Выставка «Иннопром: Центральная Азия» будет работать с 24 по 26 апреля в Ташкенте. Стенд с презентацией Кубани займет около 117 кв. м. Организуют краевую экспозицию Фонд развития промышленности и министерство промышленной политики. Делегацию возглавит вице-губернатор Александр Руппель, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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