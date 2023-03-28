Размер льготных займов Фонда развития промышленности увеличат в два раза на Кубани
Такое решение принял Наблюдательный совет ФРП России.
«Увеличение максимальной планки займов по совместным программам до 200 млн рублей будет способствовать более эффективному использованию средств региональных фондов развития промышленности, а также увеличению количества совместных с РФРП займов в портфеле федерального Фонда», — сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Сейчас Фонд развития промышленности региона реализует 15 программ льготного заемного финансирования, 11 из которых — за счет собственных средств, 4 — с софинансированием федерального Фонда.
Объем поддержки увеличат по программам, которые реализуются при софинансировании федерального ФРП — «Проекты развития», «Повышение производительности труда» и «Комплектующие изделия». Условия улучшат также по всем совместным программам — федеральный Фонд предоставит 90% средств займа.
«Дополнительные средства по программам совместного финансирования помогут поддержать большее количество промышленных предприятий, а также будут способствовать росту их инвестиционной активности в крае. Увеличен объем программ, направленных на реализацию инвестпроектов по развитию промпроизводств, в том числе высокотехнологичных», — подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По программам льготного заемного финансирования уже поддержали 4 кубанских предприятия на 280 млн рублей. Всего краевой Фонд развития промышленности с 2018 года поддержал 230 проектов на 5,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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