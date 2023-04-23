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Вениамин Кондратьев запустил цикл рассказов #МаршрутыКубани в своих соцсетях

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-zapustil-tsikl-rasskazov-marshrutykubani-v-svoih-sotssetyah?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Вениамин Кондратьев запустил цикл рассказов #МаршрутыКубани в своих соцсетях
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Первый рассказ – о достопримечательностях Лабинского района.

«Наша Кубань богата удивительными и живописными местами. Ежегодно миллионы гостей нашего края выбирают отдых у моря или в горах. Но уникальные природные уголки и достопримечательности с богатой историей есть в любом районе Кубани. Например, Лабинский район. Тут можно найти термальные источники, исторические объекты, ущелья, пещеры и водопады. А для тех, кто не любит активный отдых, – насладиться чистым воздухом можно в городском парке Лабинска», – написал губернатор.

Парк находится в центре города. Здесь есть уникальная беседка в колониальном стиле – такая же украшает парк Ротшильдов в Ницце.

Еще один интересный исторический объект — жилой особняк атамана Бобрышева на Тюремной площади. Здание построили в 1910 году. Оно выполнено в стиле казачьей крепости с башнями и рельефами.

Есть в Лабинском районе и свое «Ласточкино гнездо» – с площадки в окрестностях станицы Ахметовской открывается панорама. А станица Каладжинская известна «Цветочной долиной» – энтузиасты круглый год высаживают цветы внутри живого обрамления из кустарников и деревьев.

Можно посетить окрестности древнего озера Круглое на окраине села Горное. На реке Лаба можно заниматься экстрим-рафтингом, ездой на квадроциклах.

Активным путешественникам Кубань предлагает 700 объектов показа и 200 маршрутов. Достопримечательности снабжены обследованными безопасными турмаршрутами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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