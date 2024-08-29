Вениамин Кондратьев занял 24 место в рейтинге губернаторов РФ за июль и август

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» представил исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов РФ исследование в рамках проекта «Национальный рейтинг».

Эксперты оценили работу губернаторов регионов страны в период с июля по август 2024 года.

Так, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вошел в первую группу лидеров — он занял 24 место.

«Краснодарский край вместе со всей Россией оказывает поддержку Курской области. Вениамин Кондратьев поблагодарил волонтеров и всех неравнодушных кубанцев за сбор гуманитарной помощи. Уже отправили более 70 т. продуктов и вещей первой необходимости. Также в крае разместили семьи, прибывшие из приграничья, помогают решать бытовые вопросы. Сбором занимаются благотворительные фонды, региональные отделения Общероссийского народного фронта и «Единой России», — рассказал журналист, политолог, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Первое место рейтинга занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе — глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. На третьем — президент республики Татарстан Рустам Минниханов. На четвертой строчке расположился глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, а на пятом — губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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