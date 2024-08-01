Главы Краснодара и Сочи вошли в топ-15 национального рейтинга мэров в РФ

Работу мэров российских городов в июне и июле оценили эксперты Центра коммуникаций «Рейтинг» вместе с Финансовым университетом при правительстве РФ.

По итогам первых двух месяцев лета лучшим мэром России признали главу Москвы — Сергея Собянина. На втором месте глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, на третьем — мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Мэр Краснодара Евгений Наумов на 11 месте, а новый глава Сочи Андрей Прошунин — на 15 месте. Оба кубанских мэра были на виду в медиапространстве в последние месяцы.

Так, 20 июля мэр Краснодара Евгений Наумов приехал к протестующим горожанам на улицу Краеведа Соловьева и предложил приковать его к столбу наручниками, пока специалисты не подадут пропавшую электроэнергию. Градоначальник доступно объяснил, что отключения электричества в нескольких микрорайонах на севере города связаны с неполадками на токоподводящем кабеле, который восстанавливают специалисты, параллельно протягивая дублирующий новый.

Большое внимание общественности летом привлекла и смена мэра в Сочи. Руководивший муниципалитетом с 2019 года Алексей Копайгородский 15 мая ушел в отставку по собственному желанию.

Изначально на должность градоначальника претендовали 14 кандидатов. Среди них особое внимание экспертов привлекла фигура Андрея Прошунина, бывшего вице-губернатора Краснодарского края, приступившего к работе в качестве врио главы Сочи. В итоге после некоторых проволочек он ожидаемо с 19 июля стал считаться полноправным мэром города-курорта. Кандидатура Андрея Прошунина изначально называлась экспертами как основная и безусловно согласованная с федеральным центром.

«Экстремальные погодные условия, связанные с высокими температурами, осложнили работу ряда объектов инженерной инфраструктуры города. Евгений Наумов лично контролировал ситуацию с локализацией возгорания на мусорном полигоне в хуторе Копанском, выехал на место пожара. Сбои в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС привели к ограничениям электроснабжения в Краснодаре. Глава города лично дал разъяснения о причинах сбоев в работе электросетей в разных частях города, которые вызвали большие неудобства и недовольство горожан. Большой резонанс в СМИ и высокую оценку ряда федеральных экспертов вызвали шаги Евгения Наумова по урегулированию социальной напряженности, вызванной многочасовыми отключениями электроэнергии в многоквартирных домах мкр. Кирилла Россинского. Глава Краснодара остался с жителями под дождем ждать окончания ремонта электросети и подачи света в дома», — рассказал политолог Александр Малькевич.

Он добавил, что строительство социальных объектов является приоритетным направлением в работе мэра Краснодара. Кроме того, Наумов уделяет большое внимание поддержке участников специальной военной операции и членам их семей.

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