Краснодар занял 11 место в рейтинге экологически чистых городов-миллионников РФ
Рейтинг составили на основе исследования, проведенного при участии экспертов Научного центра Smart Urban Nature РУДН.
Экоиндекс подсчитывали на основе 31 критерия в шести направлениях, среди которых: доступность воды и парков, обеспеченность велодорожками, транспорт, экопрактики и самочувствие жителей.
Опрос жителей провели с апреля по май 2024 года, объективные данные также были загружены в этот период.
Позицию в рейтинге подсчитывали исходя из суммы баллов по всем направлениям — чем выше балл города, тем выше его экологический индекс.
По результатам исследования Краснодар занял 11 строчку рейтинга. Всего в рейтинге 15 позиций. В первую тройку вошли Санкт-Петербург, Москва и Пермь. На последнем месте оказался Челябинск.
С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.
Читайте также: Краснодар занял 24-е место в рейтинге городов по размеру зарплат в отраслях.