Краснодар занял 11 место в рейтинге экологически чистых городов-миллионников РФ

Рейтинг составили на основе исследования, проведенного при участии экспертов Научного центра Smart Urban Nature РУДН.

Экоиндекс подсчитывали на основе 31 критерия в шести направлениях, среди которых: доступность воды и парков, обеспеченность велодорожками, транспорт, экопрактики и самочувствие жителей.

Опрос жителей провели с апреля по май 2024 года, объективные данные также были загружены в этот период.

Позицию в рейтинге подсчитывали исходя из суммы баллов по всем направлениям — чем выше балл города, тем выше его экологический индекс.

По результатам исследования Краснодар занял 11 строчку рейтинга. Всего в рейтинге 15 позиций. В первую тройку вошли Санкт-Петербург, Москва и Пермь. На последнем месте оказался Челябинск.

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

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